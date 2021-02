Pizzi garante união do grupo

Pizzi garante que o grupo está unido e é incisivo quando questionado sobre se o plantel mantém a confiança na equipa técnica. “Plenamente. Isso nunca se colocou em questão. O Benfica é enorme e, quando as coisas não correm bem, há a tendência de se criarem batalhas fora daqui para ver quem é o culpado. Dizem que o grupo não está com o treinador. É tudo mentira! Como capitão, posso afirmar que estamos todos juntos. Temos muita vontade de dar a volta”, afirmou, em conferência de imprensa.

À imagem de Jorge Jesus, o internacional português lembra as condicionantes provocadas pela Covid-19. “Foi uma fase muito difícil para todos, ninguém pode imaginar o que passámos aqui”, salienta, antes de relatar o seu caso. “Quando voltei, não me sentia o mesmo. Tinha dificuldades em recuperar e estava mais cansado. Já me sinto bem melhor”, descreve o melhor marcador da Liga Europa que... “trocava esse registo pela passagem à próxima fase.”

Agora, o camisola 21 só pensa em atirar a crise para trás. “Os resultados não condizem com a qualidade dos jogadores. O mais importante é esquecermos por um momento a Liga. É importante focarmo-nos neste jogo”, evidenciou, à Sport TV.