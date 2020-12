Pizzi: «Há que dar os parabéns a toda a equipa»

Autor do golo (de penálti) que impediu a derrota do Benfica nos 90 minutos diante do V. Guimarães (e consequente afastamento da Allianz Cup), Pizzi assumiu que a primeira parte do clube da Luz não foi bem conseguida, mas salientou a "crença" da equipa para dar mais um passo em frente na prova.





"Na primeira parte podíamos ter feito melhor segundo a minha visão. Acho que poderíamos ter circulado um pouco mais a bola e ter tido mais ocasiões de perigo. A verdade é que o Vitória foi uma ou duas vezes à nossa baliza mas fizemos uma segunda parte muito boa. Com muita bola, com paciência, a ter a bola e a trocá-la no último terço, criando oportunidades de golo. Infelizmente não conseguimos dar a volta ao jogo dentro dos 90 minutos. Foi uma vitória de muita crença, com bastante qualidade na segunda parte. Há que dar os parabéns a toda a equipa. Mesmo nos penáltis estivemos muito bem. Quem bateu e até mesmo o nosso guarda-redes, a quem temos de dar muito mérito", começou por dizer o médio benfiquista, em declarações à SportTV."O Vitória é uma excelente equipa. Sabemos que tem jogadores com muita qualidade, que no último terço podem fazer a diferença a qualquer momento. Acho que foi um jogo de sentido único, atacámos muito, tivemos muita bola, tivemos ocasiões para fazer golos e não concretizámos. Também tivemos algumas precipitações e temos de melhor ainda na zona da decisão. Aí podemos tirar mais benefícios. Há que dar os parabéns à equipa, não só no jogo da Taça de Portugal, em que fizemos um grande jogo, mas também neste em que defrontámos uma grande equipa e acabámos por vencer", declarou.Questionado sobre o calendário carregado das águias, com um jogo com o FC Porto dentro de uma semana, Pizzi desvalorizou. "Estamos habituados a competir a cada dois ou três dias. É o normal de uma equipa grande, estamos em muitas competições. Acho que os jogadores querem é isto, jogar e ter competição, estar dentro do jogo. Ganhámos estes jogos que foi importante para ganharmos confiança. Agora temos de pensar no Gil Vicente que será também um jogo bastante complicado", concluiu.