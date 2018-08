Pizzi já 'sofre' à avançado

Cinco golos em cinco jogos são números dignos de um avançado, mas pertencem a Pizzi, um médio que, em 2017/18, tinha-se ficado apenas pelos seis tiros certeiros... em 45 partidas. O jogo com o PAOK voltou a mostrar que o camisola 21 está a ‘ter golo’ e o próprio jogador já sofre como se de um ponta-de-lança se tratasse. Até marcar, de penálti, tentou alvejar as redes de Paschalakis quatro vezes e em cada uma delas não escondeu a irritação. O público da Luz percebeu e colocou-se, de imediato, ao lado de Pizzi. A festa do golo aconteceu, por isso, em sintonia com os benfiquistas.

Para o jogador, este bom momento que vive pode explicar-se também pelos bons índices físicos que tem apresentado. "A verdade é que me sinto cada vez melhor. Fiz uma boa pré-temporada e estou com uns índices físicos bastante bons. A equipa tem ajudado, os meus colegas têm ajudado e as coisas vão surgindo da melhor maneira. Estou feliz por isso e espero continuar assim", afirmou o jogador em declarações à BTV.

Apesar do desperdício – que também foi ‘culpa’ do próprio –, já que a equipa encarnada teve inúmeras ocasiões para marcar, Pizzi mantém a confiança no apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões: "Se tivéssemos concretizado as bolas que tivemos poderíamos, facilmente, ter ganho por dois ou três golos. Mas o futebol é assim. Se jogarmos assim na Grécia vamos passar a eliminatória."

Sempre pelo meio

Curiosa continua a ser a forma como o médio se posiciona na aproximação à área adversária. Os golos têm surgido depois de assistências desde as alas para o interior da área e, ontem, o 21 quase marcava dessa maneira. À ponta-de-lança.