Pizzi: «Jesus é um grande treinador e podemos conseguir coisas muito bonitas juntos»

Pizzi perspectiva grandes feitos com Jorge Jesus no comando técnico do Benfica. Ainda que prefira concentrar-se no que resta desta temporada.





"Sabemos que o mister JJ é um grande treinador. Vai-nos ajudar muito e oxalá que possamos conquistar muitas coisas juntas. Mas neste momento estamos focados no jogo com o Sporting. Depois temos o jogo com o Porto e só depois pensaremos na próxima temporada com o mister JJ. Juntos poderemos conseguir coisas muito bonitas", afirmou, à Sport TV.