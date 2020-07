Pizzi mais perto de bater o recorde de Bruno Fernandes

Que grande época de Pizzi! O craque do Benfica voltou a deixar a sua marca na partida, tendo marcado de penálti o seu... 30º da temporada: 18 na Liga, 5 na Taça de Portugal, 3 na Liga dos Campeões, 2 na Liga Europa e 2 na Supertaça. Com este rendimento bem acima da média, o jogador influente das águias está cada vez mais próximo de chegar ao recorde de golos de um médio durante uma temporada, que pertence desde 2018/19 a Bruno Fernandes, quando ao serviço do Sporting faturou por 32 vezes. Esta marca histórica está bem ao alcance de Pizzi, uma vez que ainda terá dois jogos por disputar até ao final da temporada: receção ao Sporting na última jornada do campeonato; e a final da Taça de Portugal diante do FC Porto em Coimbra.

Entretanto, Pizzi ultrapassou o colega de equipa Vinícius e Paulinho (Sp. Braga) no topo da Bota de Ouro Record, com 18 golos.