Pizzi esteve na base aérea de Sintra e agradeceu com uma continência, gesto com que costuma celebrar os golos que marca, a visita guiada."Agradeço com uma continência a todos os militares da base n.º 1 de Sintra por me terem proporcionado um dia diferente do habitual e um obrigado em especial ao meu amigo alferes @andre.ppires pela visita guiada", escreveu, no Instragram, Pizzi, cujo grupo de amigos é conhecido como tropa.