Pizzi: «Não há trauma com o FC Porto»

O Benfica vai medir forças com o FC Porto pela terceira vez esta temporada. Nas duas anteriores, o rival azul e branco venceu quer na Luz (2-0) quer no Estádio do Dragão (3-2). Ainda assim, Pizzi nega que as águias se sintam inferiorizadas no clássico de amanhã, em Coimbra.

"Não há trauma algum com o FC Porto. Na temporada passada fomos ganhar ao Dragão. Esta época aconteceu o contrário. Esses jogos já fazem parte do passado. Não conquistámos o objetivo principal, o campeão foi o FC Porto, mas o nosso foco é vencer. Analisaremos os dois jogos que fizemos contra eles e veremos onde errámos, tentando corrigir e ganhar amanhã", sustenta um dos capitães de equipa encarnada, em declarações à RTP.

O internacional português, de 30 anos, garante que, depois de falhado o campeonato, "a Taça de Portugal não salva a época". "É o jogo mais importante porque é o próximo e é uma final. As finais no Benfica e em todos os clubes são para ganhar. Defendemos um grande clube, com muita história", reitera Pizzi.

Sobre o rival de amanhã à noite, em Coimbra, o camisola 21 deteta "pontos fortes, mas também tem alguns fracos, como todas as as equipas". "Vamos tentar controlar os pontos fortes e aproveitar as debilidades que têm", sustenta o médio dos encarnados.

No meio e à direita

Individualizando, Pizzi explica que prefere "jogar pelo meio e pela direita" e não esquece uma época ímpar em que, só pelo Benfica, anotou 30 golos e 17 assistências. "Os números estão à vista de todos. Foi uma época muito produtiva para mim. A nível coletivo as coisas não correram da maneira que todos desejávamos. Obviamente, o mais importante, para mim, é sempre o coletivo", remata o futebolista, que terminou o campeonato com o mesmo número de golos (18) que Vinícius.

Destaca Corona nos campeões

Instado a escolher um jogador no FC Porto, Pizzi optou pelo mexicano Jesús Corona. "O FC Porto é sobretudo uma boa equipa coletivamente. Todos são bons jogadores, têm a mesma ideia, lutam todos com uma grande missão para vencer jogos. Se tivesse de destacar um jogador individualmente, pelas características que também gosto de ver num jogador, destacaria o Corona, porque é um elemento que tecnicamente com bola é muito inteligente. É capaz de desequilibrar um jogo. Não podemos estar a pensar num jogador e temos de pensar no coletivo", sustenta o internacional português.