Pizzi: «Ninguém me chama Luís Miguel, até o meu filho já me chama Pizzi!»

Além da carreira e da atualidade futebolística, a conversa que Pizzi teve com o estilista Paulo Battista e com a apresentadora Filomena Cautela por vídeochamada teve também foco em aspetos do quotidiano e da vida pessoal. O futebolista do Benfica revelou, por exemplo, que perdeu "um bocadinho do sotaque" transmontano e que agora se virou para os jogos de consola na quarentena. "Eu que quase nunca joguei Playstation agora tenho jogado com os meus amigos. Jogo Playstation uma hora e depois vejo as séries com a minha [mulher] Maria. Agora estamos a ver Vis a Vis no Netflix", desvendou no programa '5 para a Meia-Noite' da RTP.





Luís Miguel Fernandes, conhecido no Mundo do futebol por Pizzi, explicou também que a alcunha já perdura para lá dos relvados. "Ninguém me chama Luís Miguel. A minha mulher chama-me Luís tal como os meus pais. Até o meu filho às vezes já me chama Pizzi!", exclamou um dos mais influentes jogadores do plantel de Bruno Lage.O internacional português mostrou depois os dotes culinários ao amigo Paulo Battista num curto vídeo onde cozinhou um wrap com cogumelos, queijo, tomate e bacon. A vocação pela cozinha é um hobbie do futebolista. "Fora cuidar dos meninos, gosto de cozinhar. Sou ‘pro’. Cozinho bem, faço uns pratinhos. Quando a minha mulher Maria está a cozinhar gosto de lá ir deitar um olhinho. Fui aprendendo e tal, saem umas coisinhas engraçadas", reiterou.