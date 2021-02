Pizzi: «Ninguém pode imaginar o que passámos aqui»

Pizzi revelou esta quarta-feira que "não se sentia o mesmo" depois de ter recuperado da Covid-19. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga Europa com o Arsenal, o capitão dos encarnados sublinhou a união do plantel em torno da equipa técnica liderada por Jorge Jesus



Jogo com o Arsenal: "Vai ser como na primeira mão, muito complicado, equilibrado, com equipas que gostam de ter a bola, de jogar. O Arsenal tem um treinador com ideias positivas a sair a jogar, temos de estar preparados para anular a estratégia deles e depois fazermos a diferença"



"Estamos há 24 minutos aqui [Jorge Jesus falou na conferência primeiro] e ainda não falaram quase nada do Arsenal. Neste momento, o mundo do futebol preocupa-se tanto com coisas que não são do futebol... Foi uma fase muito difícil para todos, ninguém pode imaginar o que passámos aqui. Amanhã há que passar a eliminatória e tentar dar uma alegria aos adeptos porque eles merecem, nós merecemos"



Regresso pós-covid: "Só quem passa pelo covid-19 é que pode avaliar esta situação. Quando voltei não me sentia o mesmo: tinha dificuldades em recuperar, sentia-me mais cansado... Felizmente já me sinto bem melhor. Todos agora estamos já nas plenas condições"



Jogadores acreditam na equipa técnica: "Plenamente. Isso nunca se pôs em questão. O Benfica é um clube enorme e quando as coisas não correm bem tem a tendência de se criar batalhas fora daqui, lutas, para ver quem é o culpado, porque o grupo já não está com o treinador e não sei o quê... Tudo mentira! Eu, como capitão, podemos afirmar que estamos todos juntos, sabemos que não estamos a fazer as coisas como deveríamos, poderíamos e deveríamos estar melhor no campeonato e estamos com muita vontade de dar a volta a isto".



Melhor marcador da Liga Europa: "Os golos são importantes para qualquer jogador. Trocaria pela passagem à próxima fase, mas obviamente que fazendo golos é sempre importante para a confiança do jogador."