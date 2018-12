Pizzi: «No Benfica é proibido escorregar»

Pizzi quer dar seguimento ao bom momento do Benfica, domingo, frente ao Marítimo, em partida a contar para 13ª jornada do campeonato. O médio dos encarnados lembra os recentes resultados, mostrando estar bem ciente das exigências."No Benfica, é sempre proibido escorregar. Entramos em todos os campos para vencer. Infelizmente, tivemos uma fase menos boa, mas conseguimos recuperar e agora temos quatro jogos a vencer, sem sofrer golos", observou esta quinta-feira, à margem de festa de Natal da Associação Jardins-escola São João de Deus, na Amadora.O internacional português, que esteve acompanhado de Ebuehi e dos jogadores da equipa B Ferro e Jota, distribuindo lembranças às crianças, foi confrontado com o desagrado expressado pelos adeptos na partida com o AEK. "A exigência no Benfica é sempre máxima. Os nossos adeptos estão habituados a vencer e nós, jogadores, habituados a resultados positivos. E é isso que queremos continua a fazer. Temos quatro jogos seguidos a vencer, sem sofrer golos. Estamos no bom caminho e vamos continuar a ter os adeptos do nossos lado."Pizzi deixou claro que o plantel esteve sempre "tranquilo", no período em que a demissão de Rui Vitória foi discutida internamente. "Todos juntos lutamos pelo mesmo objetivo", disse, antes de se referir à mensagem de Luís Filipe Vieira, que pediu à equipa para jogar à Benfica. "Respeitamos as palavras do nosso presidente, é o nosso líder. O que posso prometer é que todos damos o máximo."