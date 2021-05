Pizzi: «Números acabam por ser escassos...»

Com duas assistências e um golo, Pizzi recebeu o prémio de homem do jogo do Benfica-Sporting (4-3), mas no momento de receber o prémio, destacou o coletivo.





"Muito contente pela distinção, mas o mais importante foi a vitória. Fizemos um excelente jogo! Os números acabam por ser escassos para o que vimos em campo. Joguei nos três da frente, mas o mais importante é ajudar a equipa. Vou estar sempre disponível para dar o melhor, para lutar pela vitória. As coisas hoje correram-me bem, mas sem os meus colegas e equipa técnica, nada seria possível", atirou.O capitão das águias aproveitou também para apontar aos dois últimos jogos da temporada."Há que realçar o espírito da equipa. Jogamos contra um excelente Sporting, mas demonstrámos que também somos muito fortes, que temos individualidades com grande qualidade... Agora temos de pensar no próximo jogo e na final da Taça da Portugal, que é um troféu que queremos ganhar. Há que continuar a trabalhar, melhorar alguns aspetos com bola, para estarmos ainda mais fortes nos próximos jogos."