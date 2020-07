Pizzi: «Nunca tive qualquer desentendimento com Bruno Lage»

À semelhança de André Almeida, Pizzi também partilhou nas redes sociais o comunicado do Benfica e garantiu que sempre teve uma "ótima relação" com Bruno Lage. Afiança que ninguém no seio da equipa teve qualquer desentendimento com o treinador e pede respeito.





"É com enorme tristeza enquanto ser humano e jogador que faço esta publicação. Tem sido lamentável as constantes publicações sobre eventuais comportamentos pouco profissionais de alguns jogadores do Benfica nos quais me incluo. Tenho 6 anos de Benfica, já tive o prazer de conquistar 10 títulos e fazer 277 jogos de águia ao peito", começou por recordar o médio."Aceito e reconheço o direito de todos em criticar as minhas exibições e o meu rendimento, faz parte da nossa vida de profissionais de futebol. Mas não aceito que alguém - sabe-se lá com que intenções - ponha em causa a minha atitude, profissionalismo e compromisso. O presidente, todos os meus colegas, equipas técnicas com que trabalhei e staff que nos acompanham são testemunha disso mesmo", afiançou.Depois, falou sobre a relação com o treinador que entretanto deixou a Luz. "Aproveito também para reforçar a ótima relação que sempre tive com o mister Bruno Lage e lembrar que foi com ele que atingi o meu melhor rendimento desde que estou no clube. Eu como os meus colegas sentimos necessidade de no final do jogo com o Boavista reforçar publicamente a estima que temos por ele e pelo seu trabalho, como seguramente também ele tem pelo nosso.""Sei bem o momento desportivo que estamos a passar e aceito todas as críticas, mas não pode valer tudo! Não admito que o meu profissionalismo, atitude, compromisso e dedicação ao clube e à minha equipa sejam postos em causa", avisou."Nem eu, nem o Rafa, nem o André ou qualquer outro jogador da equipa tinha ou teve qualquer desentendimento que seja com o mister Bruno Lage. Vou voltar a repetir para ficar bem claro: nunca tive nem tivemos um desentendimento com o mister nem quisemos meter em causa o trabalho realizado por ele. Sempre estivemos lado a lado nesta luta e sempre nos respeitámos mutuamente, quer a ele quer a todas as pessoas do clube", acrescentou Pizzi.Depois fez uma constatação e deixou um pedido: "Uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Peço e exijo o máximo respeito por mim e pelos meus companheiros de equipa enquanto seres humanos."