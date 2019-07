Pizzi: «O 10 é para os mágicos e magico é o Jonas»

Pizzi garantiu que vai continuar com a camisola 21, apesar de o 10 ter ficado vago com o fim da carreira de Jonas. "Agradeço as palavras do Jonas, um craque, mas o número 21 deu-me muita sorte. O 10 é para os mágicos e magico é o Jonas", referiu o médio aos jornalistas numa loja da Adidas em Nova Iorque.O internacional português foi o capitão diante do Chivas, no sábado, um facto de desvalorizou embora não tenha escondido o "orgulho". "Não representa nada mais do que uma braçadeira, porque todos se sentem capitães. O importante é o grupo e temos o nosso capitão, que é o Jardel, e a seguir o André Almeida. Em primeiro lugar vai estar sempre o grupo. Importante foi a vitória, bem conseguida, frente a uma boa equipa. Não sofremos golos. Agora é trabalhar e preparar próximo jogo, que será complicado", considerou.Seguem-se Fiorentina e Milan, partidas "especiais para Rui Costa" e que servem de preparação para o dérbi com o Sporting, a 4 de agosto: "Queremos chegar à Supertaça no máximo das nossas capacidades. É isso que estamos a fazer. Trabalhar todos os dias, para fazer bons jogos, treinar cada vez melhor e assimilar as ideias do mister."