Pizzi: «É para vencer seja qual for o adversário»

Pizzi destacou a importância da conquista da Taça de Portugal para o Benfica cuja plantel gostaria de "ter feito uma época diferente", ainda sem qualquer troféu conquistado e com o terceiro lugar alcançado no campeonato.





"É muito importante porque é o próximo, por ser uma final e por querermos muito vencer. Obviamente, gostaríamos de ter feito uma época diferente daquilo que acabámos por fazer. Temos aqui uma boa oportunidade de conquistar mais um troféu. Esse tem de ser o nosso objetivo. Todos sabemos que quando entramos em campo, ao vestir a camisola do Benfica, é para vencer, seja qual for o adversário que tenhamos pela frente. Temos de encarar o jogo dessa maneira: com muita vontade de vencer, tendo as nossas ideias e com qualidade. Oxalá possamos dar uma alegria aos adeptos do Benfica que também precisam nesta fase complicada", frisou à BTV.O internacional português declarou que o adversário deste domingo, em Coimbra, não tem segredos tal como o Benfica não terá para o Sp. Braga."Tanto nós como o Sp. Braga já nos conhecemos muito bem. Acho que vai ser um jogo equilibrado com duas equipas com muita qualidade, individual e coletivamente, com boas ideias, com as duas equipas a querer jogar e ter a bola. Vai ser um jogo muito disputado, que pode ser decidido no mínimo detalhe e nós esperemos estar preparados para conseguir isso e que no final possamos estar todos a sorrir e a conquistar mais uma Taça de Portugal para o Benfica", acrescentou o camisola 21, que lamentou não contar com a presença de adeptos no Municipal de Coimbra."Acho que vai ser um bom jogo. Oxalá que possa ser um grande espectáculo para todas as pessoas que estarão a assistir na TV. Gostaríamos de ter os nossos adeptos connosco no estadio. Infelizmente isso ainda não é possível. Todos esperamos que seja um grande espetáculo e que no final o Benfica possa vencer porque é esse o nosso objetivo", afirmou.