Pizzi orgulhoso com marca

O Estádio da Luz celebrou ontem 17 anos da sua inauguração. Pizzi é o jogador do atual plantel do Benfica que soma mais jogos e golos marcados no recinto dos encarnados. Desde 2014, o médio já leva 139 encontros e soma 46 golos de águia ao peito na Luz. Uma marca que o enche de orgulho.

"É sinal que estive presente em várias vitórias do nosso clube no nosso grande estádio. Não tinha noção disso, um jogador não contabiliza esse tipo de coisas, mas é um registo importante. Ao longo dos anos, os grandes goleadores têm ido para outros clubes e claro que neste momento sou um dos mais antigos no plantel e tenho noção de que sou um dos que têm mais golos no Estádio da Luz. Significa que ajudei o Benfica a conquistar vitórias e a conquistar títulos", afirmou o médio, de 31 anos, à BTV.

Pizzi reconheceu que a ausência de público nas bancadas não beneficia a equipa. "Tem sido uma sensação bastante estranha, confesso. No início foi muito difícil. Agora estamos mais habituados. Com o passar do tempo, acaba por ser uma questão de hábito. O futebol e o Benfica vivem da relação entre os jogadores e os adeptos, a multidão que vai ao estádio festejar os golos e as vitórias", concluiu.