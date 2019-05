Pizzi pretende continuar

Pizzi diz estar feliz no clube e não pretende sair. "Estou bem aqui. "Tenho 29 anos e há 5 ou 6 anos era uma jovem promessa. Agora estou quase com 30, mas faz parte. Com a idade vamo-nos mentalizando", afirmou o médio em entrevista ao ‘Programa da Cristina’, na SIC.

Naturalmente realizado com a conquista do título, o jogador dos encarnados recordou a saída de Rui Vitória e a importância de Bruno Lage no sucesso da equipa. "A primeira conversa que ele teve connosco foi muito motivadora. Ele tem um discurso muito bom e positivo. Foi essa forma de estar no futebol, toda a envolvência tática e da cultura dele, que nos fez unir ainda mais em relação ao que já somos", elogiou Pizzi.

"Disse para nos unirmos e darmos tudo. Pior do que já estávamos a fazer era difícil. Foi uma entrada positiva. Aliada à qualidade dele, conseguimos acabar em grande", explicou ainda o médio.