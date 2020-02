Pizzi: «Prova da raça e ambição desta equipa»

O Benfica sentiu dificuldades, mas, apesar do empate, conseguiu sair de Famalicão com o passaporte carimbado para a final da Taça de Portugal e, para Pizzi, isso é o mais importante.





"Estava em causa uma ida à final da Taça de Portugal. Passámos e estamos muito felizes. Sabíamos que tipo de adversário tínhamos pela frente e conseguimos o que queríamos. Foi a prova da raça e ambição equipa", referiu, elogiando o Famalicão: "Criou-nos muitas dificuldades, porque é uma equipa que pratica um grande futebol."Por seu lado, Fábio Martins mostrou-se desolado com este empate com sabor a derrota: "Fomos superiores neste jogo tal como fomos na Luz, mas aqui ainda tivemos mais oportunidades. Não há palavras. Merecíamos muito mais do que isto. Obrigámos o Benfica a bater constantemente a bola na frente. Não há palavras."