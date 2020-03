Pizzi: «Que a onda vermelha continue como sempre, porque juntos somos muito, muito fortes»

Pizzi recebeu, esta quarta-feira, o prémio de Futebolista do Ano na Gala do 116.º aniversário do Benfica. O médio e capitão dos encarnados aproveitou para agradecer a todos os companheiros de equipa, falou sobre o momento mais difícil, sublinhou as palavras de Ferro e pediu o apoio da "onda vermelha" até ao final do campeonato.





"É um orgulho enorme estar aqui a receber este prémio. Quero agradecer ao Benfica e aos sócios que votaram em mim, mas também aos meus companheiros de equipa, assim como à equipa técnica. Sem eles não seria possível. Dar uma palavra a todos os que trabalham no Seixal, numa equipa liderada pelo Tiago Pinto e Rui Costa. São muito importantes para o nosso trabalho diário. Dedico o prémio aos meus amigos e família, que me acompanham e que estão sempre ao meu lado, nos bons e maus momentos", declarou o médio."Quero deixar uma palavra de união. Sabemos que não estamos num momento fácil, devido ao que aconteceu no último mês, mas como disse o Ferro se há grupo que pode ultrapassar isto é este. Prometemos todos os dias muito trabalho, esforço, dedicação, para no final estarmos todos a celebrar o campeonato e Taça. Deixo o meu apelo para que a onda vermelha continue como sempre, porque juntos somos muito, muito fortes. Dedico ao Luís Santos, que está a passar um momento de saúde difícil", frisou.André Almeida, Darlene, Alex Grimaldo, Rafa, Rúben Dias e Seferovic eram os restantes atletas nomeados ao galardão.