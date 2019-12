Pizzi: «Queremos premiar os adeptos com a passagem à Liga Europa»

O médio Pizzi fez esta segunda-feira a antevisão à receção do Benfica ao Zenit, em jogo da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Sem hipóteses de alcançar os oitavos de final da prova milionária, os encarnados estão obrigados a ganhar para assegurar o terceiro lugar do Grupo F e consequente apuramento para a Liga Europa.Em conferência de imprensa, Pizzi garantiu que o plantel do Benfica está focado em vencer os russos no jogo de terça-feira (20h00) no Estádio da Luz. "O nosso objetivo é entrar para vencer, só uma vitória nos interessa. Sabemos que no final pode haver muitas contas dependendo do outro resultado. Mas o nosso foco e objetivo é vencer", disse o jogador, que recusa o estatuto de intocável na equipa de Bruno Lage."O que eu faço é trabalhar no máximo para merecer a confiança do mister. No Benfica não há intocáveis, temos um plantel recheado de qualidade e nem todos podem jogar a titular. O que interessa é trabalharmos ao máximo para lutarmos por um lugar. Temos um grupo fantástico, que se respeita muito e que trabalha para ter as suas oportunidades", sustentou."Já estou aqui há muitos anos, já passei por momentos em que fomos logo eliminados e em que fomos aos quartos. O que nos falta é um pouco de mentalidade. O povo português limita-se a fazer as coisas normais, na Liga dos Campeões temos de mostrar a nossa qualidade. Falta-nos essa mentalidade para podemos demonstrar a nossa qualidade. Em Leipzig fizemos um jogo muito bom"."Todos sabemos que a Liga dos Campeões é a maior motivação, mas não conseguimos a qualificação para a próxima fase e temos de entrar focados com grande motivação para assegurar-mos a Liga Europa e tentar fazer a mesma campanha do ano passado. Uma das coisas que o mister pede sempre é para não deixarmos de fazer dentro do campo aquilo que somos capazes de fazer no treino. Amanhã, temos de encarar o jogo dessa forma e dessa maneira, fazer o mesmo jogo que fizemos no Bessa e premiar os adeptos com a passagem à Liga Europa"."Obviamente que conhecemos os jogadores do Zenit. O Dzyuba é uma referencia da equipa, mas temos de estar preparados e estar conscientes que eles têm um grande plantel e têm uma grande equipa"."Independentemente de quem quer que jogue, estamos muito tranquilos e satisfeitos com qualquer um. Temos todos características diferentes, mas nós que jogamos mais à frente gostamos de ter os jogadores que têm mais bola e têm mais capacidade para meter entrelinhas, mas depende daquilo que o treinador pretende".