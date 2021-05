Pizzi: «Queríamos ter feito a época de outra maneira mas o foco agora é no jogo de domingo»

Pizzi mostrou-se esta quinta-feira convicto que o Benfica tem todas as condições para vencer a Taça de Portugal no domingo frente ao Sp. Braga.





"Coração? Está tranquilo. Obviamente que vai ser uma final e que queremos muito vencer, queremos muito que seja a hora do jogo para começar a jogar e dar um bom espectáculo para todas as pessoas que estejam a ver pela televisão, já que ainda não é possível ter adeptos no estádio. Queremos que o jogo comece o mais rápido possível para no final podermos dar uma alegria aos adeptos, que bem merecem neste momento complicado para todos", disse à TVI.O médio referiu que a equipa está motivada para fechar a época com a conquista de um troféu. "Acho que estamos bastante bem, obviamente que os resultados e as exibições têm dito isso. Estamos a crescer a nível de jogo e de resultados. Queríamos ter feito a época de outra maneira e ter resultados diferentes mas o foco agora é no jogo de domingo, temos um troféu para ganhar, é sempre um troféu especial. Queremos entrar fortes, com muita vontade de vencer, fazer o nosso jogo com as nossas ideias e no final estarmos todos a sorrir e levantar o troféu", considerou."Isso acaba por não pesar. Cada jogo tem a sua história. Vai ser um jogo diferete daquele que foi a final do ano passado, a supertaça acredito que a equipa está muito motivada. Vamos apanhar pela frente uma equipa muito complicada, com jogadores de grande qualidade, um treinador com ideias muito boas, mas estamos num bom momento, com qualidade, com boas exibições e jogadores a crescerem de forma. Penso que vamos estar preparados para dar uma boa resposta", continuou.Pizzi assegurou que em "em qualquer sistema", o Benfica vai "estar muito bem preparado para dar uma boa resposta". "Às vezes começámos com um, acabámos com outro. Não vai ser por aí que as coisas não vão correr bem. Cada jogador em campo sabe o que tem de fazer, é o que temos de demonstrar domingo. Fazer um bom jogo e conseguir a vitória", frisou.O médio comentou ainda a convocatória de Fernando Santos: "O meu foco é a final da Taça. Se me perguntar se gostava de estar na Seleção, qualquer jogador gosta de representar a Seleção. Desde o primeiro momento, respeito as escolhas dos treinadores e dos selecionadores. Serei mais um no sofá a torcer por Portugal. Mas o meu foco é a final de domingo e conquistar a taça para os nossos adeptos, que eles também merecem"