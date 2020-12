Pizzi repreendeu Nuno Tavares durante o jogo com o Standard Liège

À passagem do minuto 75’, Pizzi deu um ‘puxão de orelhas’ a Nuno Tavares. O lateral-esquerdo perdeu a bola ainda no seu meio-campo, ficou a pedir falta que não foi assinalada e o Standard Liège criou um lance de perigo. O médio não gostou dessa ação do jovem defesa e fez-se ouvir. "Tens de jogar! Não estamos aqui a brincar", frisou o camisola 21. Tavares acabou por ser substituído por Cervi poucos minutos depois.