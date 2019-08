Pizzi: «Sabia que estava perto do golo 50 mas não costumo contar»

O bis de Pizzi frente ao P. Ferreira fez com que o médio chegasse aos 50 golos com a camisola do Benfica. O jogador está feliz com esse patamar, mas confessou, em entrevista à BTV, que não tinha a contagem em dia."Sabia que estava perto do golo 50 mas não costumo contar a quantidade de golos que tenho. Só depois é que me apercebi que era o 50. Fiquei muito contente porque acho que é uma marca importante para qualquer jogador. Fazer 50 golos com esta camisola é um orgulho para mim.""Na minha carreira já o disse muitas vezes. O mais importante é sempre ajudar a equipa. Privilegio mais se calhar fazer uma assistência do que fazer um golo. Faz parte do meu ADN e da minha maneira de estar em campo. Um jogador gosta sempre de fazer golo e é a imagem mais forte no mundo do futebol, mas sinceramente nunca pus uma expectativa muito alta em relação ao golo. Se puder fazer golo e ajudar a equipa é ainda melhor. O mais importante é estar dentro do campo e ser mais um a ajudar e fazer o que mais gosto: assistências.""Para mim acaba por ser igual, mas as pessoas no final do jogo vão perguntar quem é que marcou e não quem é que fez a assistência. Claro que todos os jogadores têm prazer em marcar golos. Fazer assistências é um momento muito importante. É o que gosto de fazer. Faz parte da minha posição e ADN. Sei que fazendo uma assistência e um golo estou a ajudar os meus companheiros a fazer as coisas bem.""Todos os golos com esta camisola são especiais e importantes. Não me estou a recordar de todos mas um dos que mais gostei foi na Supertaça contra o Sp. Braga, um chapeu ao guarda-redes. De fora da área consegui fazer o chapéu. Foi um golo bonito que acabou por nos dar mais um título. Acabou por ser especial porque foi contra uma equipa onde eu já joguei e pela e pela qual tenho bastante carinho."