Pizzi: «Se fosse no Estádio da Luz e com os nossos adeptos seria muito diferente»

Pizzi foi o autor do único golo do Benfica no empate (1-1) frente ao Arsenal, em jogo da primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, resultado que deixa tudo em aberto para o encontro da segunda mão.





Em declarações no final do encontro, o médio benfiquista elogiou a prestação da equipa frente a "um rival muito complicado", apontou baterias para a segunda mão e lamentou o facto do jogo ter de ser jogado em campo neutro."Obviamente o que nós queríamos era vencer o jogo. Sabíamos que teríamos pela frente um rival muito complicado que gosta muito de ter a bola, de jogar, de procurar a profundidade com jogadores rápidos nas frente. Queríamos vencer mas o resultado está em aberto para a segunda mão. Vamos com tudo para tentar vencer esta eliminatória para passar à fase seguinte", começou por dizer o médio em declarações à SIC."O futebol está tão estranho ultimamente que sem adeptos e sem aquela emoção... Se fosse no Estádio da Luz e com os nossos adeptos seria muito diferente ou poderia ser muito diferente. É aquilo que temos. Os jogadores do Benfica têm de estar preparados para isso. Na próxima mão é em Atenas e vamos fazer tudo para conseguir vencer e passar à próxima fase.""Obviamente faz parte da história deste grande clube. O que nós queremos é isso: na próxima mão fazer as coisas bem. Foi um jogo muito equilibrado. Eles foram melhores no inicio mas equilibrámos o jogo e tivemos as nossas oportunidades. Após o golo não conseguimos aguentar a vantagem que tínhamos durante muito tempo. O Arsenal tem jogadores com muita qualidade. Há que dar os parabéns a toda a equipa. Vamos para a segunda mão em campo neutro para vencer e passar", concluiu.