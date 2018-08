Pizzi: «Se jogarmos assim na Grécia vamos passar»

Autor do único golo do Benfica, o médio Pizzi lamentou o empate conseguido diante do PAOK , por considerar que os encarnados fizeram quanto baste para triunfar, mas ainda assim deixou claro que, se repetirem aquilo que fizeram esta noite, então o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões não escapará."Tivemos personalidade e fizemos um jogo muito bom desde o começo. Se tivéssemos concretizado as bolas que tivemos poderíamos facilmente ter ganho por dois ou três golos. Mas o futebol é assim. Não era o resultado que queríamos. Se jogarmos assim na Grécia vamos passar a eliminatória. E é com esse objetivo que vamos lá", começou por explicar, à TVI24."Já estamos habituados a esses ambientes. Já estivemos num ambiente complicado na Turquia e conseguimos superar isso. Vamos preparar-nos muito e bem, para conseguir a vitória e o apuramento para a próxima ronda. Acho que hoje ficou aqui bem enaltecido que a nossa equipa merece estar na Champions""A verdade é que me sinto cada vez melhor. Fiz uma boa pré-temporada, estou com uns índices físicos bastantes bons. A equipa tem ajudado, os meus colegas têm ajudado e as coisas têm surgido da melhor maneira. Estou feliz por isso e espero continuar"