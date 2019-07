Pizzi: «Se o treinador quiser até a guarda-redes posso jogar»

Muitos aplausos na chegada dos jogadores do Benfica ao relvado Muitos aplausos na chegada dos jogadores do Benfica ao relvado

Pizzi mostrou-se muito motivado para esta temporada, em declarações feitas após o treino aberto que levou 3 mil adeptos às bancadas do Seixal "É sempre bom estar de regresso, estamos muito motivados e com vontade de vencer. A mensagem é sempre a mesma: trabalhar sempre no limite para depois corresponder. Dedicação, empenho e muita intensidade em todos os treinos. Jogar no Benfica é exigência diária. O objetivo é conquistar o campeonato e fazer boa campanha na Europa", disse o médio.Pizzi disse que o que "mais quer" é "jogar". "Estou preparado para trabalhar todos os dias. Se o treinador quiser até a guarda-redes posso jogar", continuou, perspectivando uma temporada complicada."Vamos ter de jogar com todas as equipas. Todas vão ser muito complicadas de bater. É preparar a pré-época da melhor maneira para começarmos bem", referiu."Partimos todos do zero, somos os campeões e temos de defender esse título. Vamos trabalhar todos os dias, dar o máximo para no final voltarmos a festeja mas partimos todos do zero", frisou.