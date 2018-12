Pizzi será poupado do encontro da Taça

Pizzi, depois de ter feito 90 minutos frente ao Marítimo, deve ser poupado do encontro com o Montalegre, da Taça de Portugal, amanhã à noite.O médio é dos mais utilizados por Rui Vitória esta temporada, tendo alinhado em 25 dos 27 jogos do Benfica. Tem tantos como os realizados por Rúben Dias e André Almeida. São os três jogadores encarnados com mais presenças em 2018/19, ainda que os defesas somem mais minutos em campo.Considerando que, no domingo, o Benfica tem importante compromisso para o campeonato, recebendo o terceiro classificado, o Sp. Braga, tudo leva a crer que o transmontano descanse a meio da semana. Para a visita ao Montalegre, que ocupa a oitava posição da Série A do Campeonato de Portugal, médios como Alfa Semedo, Krovinovic e Gabriel são candidatos à titularidade.