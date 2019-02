Pizzi: «Tivemos sempre o jogo controlado»

Pizzi considera que o Benfica foi mais forte do que o Galatasaray no jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa , com o "jogo sempre controlado"."Claro que queríamos vencer, mas seguir era o principal objetivo. Fomos fortes, agressivos, tivemos sempre o jogo controlado, eles não tiveram praticamente oportunidades de golo. Estamos todos de parabéns pelo trabalho que fizemos", afirmou o médio benfiquista."São jogos de três em três dias, é isso que o jogador gosta, de estar sempre em competição. E melhor jogar do que treinar. Estamos felizes pela passagem. Agora é recuperar e pensar no jogo de segunda-feira"Questionado se é legitimo os adeptos acreditarem na conquista da Liga Europa, Pizzi assegura: ""É legitimo os adeptos do Benfica pensarem que os jogadores vão já trabalhar no próximo jogo. Dar o máximo em cada treino, em cada jogo. Vamos pensar jogo a jogo. Mais para a frente, pensaremos na Liga Europa."