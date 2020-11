Pizzi: «Tivemos uma boa reação e o resultado é positivo»

Pizzi começou no banco, entrou ao minuto 56 e apontou o segundo golo das águias no empate (2-2) diante do Rangers. No final da partida, o médio desvalorizou o facto de não ter sido titular e destacou a reação da equipa aos dois golos de desvantagem.





"O mais importante não é falar disso [se com a titularidade seria diferente]. Temos um leque de jogadores de muita qualidade. Acho que não é por aí. A reação a partir do 2-0 foi muito boa por parte da nossa equipa. A partir daí começámos a jogar, a ter bola e a fazer o nosso jogo, o que fazemos diariamente. A equipa melhorou bastante depois do 2-0, conseguindo fazer o 2-2. Se houvesse mais 5 ou 10 minutos poderíamos sair daqui com a vitória. Depois do 2-0, acabou por ser um jogo menos mau devido aquilo que aconteceu no jogo", afirmou Pizzi, em declarações à SIC."Todos os jogadores aqui têm muita qualidade. Temos um leque excelente. Os que estão fora também são muito importantes. Oxalá possam recuperar para estar connosco já nos próximos jogos. O mais importante não é falar das ausências mas sim do que se falou durante o jogo. Na primeira parte deveríamos ter sido mais agressivos na frente, rematar mais e criar mais oportunidades de golo, criando mais diagonais curtas e longas. A reação ao 2-0 foi muito boa. Fizemos dois golos. O resultado é positivo.""Sinto-me bem. Todos os dias trabalho no máximo em prol da equipa. Sempre que o míster me chamar estarei aqui para dar o meu melhor e ajudar os meus companheiros dentro de campo. Tive a felicidade de fazer um golo que nos ajudou a conquistar um ponto. O mais importante é realçar todo o espírito da equipa que foi bastante bom."