Pizzi: «Tivemos uma grande reação»

Pizzi foi eleito o homem do jogo do Santa Clara-Benfica e, no final da partida, destacou o desempenho dos encarnados na segunda parte.





"Já sabíamos que o Santa Clara nos ia dificultar muito a vida. É uma equipa que tem bons jogadores e é difícil jogar neste campo. Não fizemos uma primeira parte como pretendíamos, mas tivemos uma grande reação na segunda parte e acabámos por vencer um jogo bastante complicado. A vitória é inteiramente justa da nossa parte pois fizemos por isso", afirmou o internacional português, à Sport TV, onde também justificou o subrendimento nos primeiros 45 minutos: "Não houve apagão da nossa parte, cada vez é mais difícil jogar contra as equipa da Liga pois todas têm excelentes jogadores e muitos bons treinadores como é o caso do Santa Clara. Eles fecham-se muito bem e cada vez temos mais dificuldades em entrar, mas como já disse tivemos uma excelente reação e conseguimos dar a volta a um jogo que estava bastante complicado. Temos de dar os parabéns a este grupo pela série de vitórias que nos garante a liderança".O médio voltou a marcar e atingiu os oito golos, uma marca que ainda não o leva a pensar no título de melhor marcador. "Não penso nisso de todo. Só penso em ajudar a equipa, e tive a felicidade de fazer a assistência para o Vinícius e marcar o golo que nos deu a vitória. Quero aproveitar para dedicá-lo ao Cristhian,Wilmer e ao Werner que são três meninos que nos apoiaram desde o primeiros momento", concluiu.