Pizzi: «Um abraço aos profissionais do Aves que não merecem esta situação»

Pizzi sublinhou a atitude dos jogadores do Desp. Aves, apesar da vitória por 4-0 do Benfica.





"Antes de falar do jogo, quero dar uma palavra aos jogadores e aos profissionais do Aves, a todas as pessoas que estão aqui a trabalhar diariamente. Obviamente que estão todos numa situação muito complicada e quero dar-lhes os parabéns porque são grandes profissionais e demonstraram mais hoje aqui que merecem muito mais. Deixo aqui o meu abraço para eles, em nome do Benfica. Acho que é um minuto inicial triste para o futebol português. Acho que todas as pessoas devem reflectir sobre isto. Os profissionais do Aves, que andam aqui a trabalhar todos os dias, não merecem este tipo de coisas. Acho que tem de se fazer muito mais para rever este tipo de coisas porque são situações que mancham o futebol português", afirmou, à Sport TV.Já sobre o encontro, Pizzi sublinha a justiça da vitória."Em relação ao jogo, já sabíamos que ia ser um jogo complicado, pelas circunstâncias que envolviam a partida, mas acho que desde o primeiro minuto que entrámos fortes, com boa circulação, ainda que na segunda parte tenha sido melhor do que na primeira, foi mais rápida. Tentámos criar ocasiões de golo e felizmente ganhámos, que era o nosso objetivo", analisou.Com o golo apontado ao Aves, Pizzi isolou-se no topo da lista de melhores marcadores, com 18 golos."Acho que a distinção individual vem sempre a seguir ao colectivo. Estou muito triste com o desfecho deste campeonato. Não era isto que queríamos e, muito sinceramente, não estou preocupado com isso do melhor marcador. Seja eu, seja o Vinícius, seja o Paulinho ou o Taremi, acho que todos merecem ser, porque fizeram por merecer essa distinção. O mais importante é salientar o trabalho de toda a equipa e dar os parabéns ao Gonçalo Ramos, que entrou muito bem e marcou dois golos. É importante para todos os miúdos da formação verem a maneira como o Gonçalo entrou para que nas próximas oportunidades que tenham, também demonstrem o seu valor. Temos agora o jogo com o Sporting e depois pensaremos na final da Taça com o Porto", concluiu.