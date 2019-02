Pizzi: «Vitória é inteiramente justa e podia ter sido por número mais elevados»

Pizzi considera que o Benfica podia ter ganho por números mais expressivos e destaca a grande exibição dos encarnados no dérbi frente ao SportingNós acima de tudo queríamos era vir aqui ganhar. A verdade é que acho que fizemos um grande jogo, muito completo, estivemos sempre por cima do Sporting, enfrentámos uma grande equipa com jogadores de muita qualidade, mas acho que desde o primeiro momento tivemos sempre muita força, muita qualidade com a bola, sempre com muita personalidade. Esta vitória é inteiramente justa e podia ter sido por número mais elevados.Acho que sim. Tivemos oportunidades para que isso pudesse acontecer. Mas nós queríamos vir aqui com o intuito de ganhar fosse 1-0, 3-0 ou 5-0 o nosso objetivo era ganhar. Conseguimos, estamos na luta e estamos forte.A verdade é que nós desde o primeiro momento estamos sempre com vontade de vencer. A verdade é que ganhar um dérbi na casa do adversário dá-nos muita força, mas foi mais um jogo mais uma luta e dar os parabéns ao Benfica porque fizemos um jogo excecional.Não há benefício nenhum. O jogo de quarta-feira vai ser totalmente diferente, uma competição diferente e agora é descansar, aproveitar bem esta vitória e quarta-feira lá estaremos para tentar outra vitória.