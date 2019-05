Plano do Real Madrid para João Félix incluía 80 milhões e um empréstimo ao Benfica

A 'Marca' diz que o Real Madrid ponderou pagar 80 milhões por João Félix ficando o jovem craque emprestado ao Benfica por uma temporada. O jornal espanhol aponta várias razões para essa possibilidade ter perdido força.





O diário revela que esse plano esteve em cima da mesa com os merengues a temerem perder um craque como "sucedeu há dois anos com Kylian Mbappé". No entanto, o Real madrid percebeu que não seria viável porque nem o Benfica "aceita um valor abaixo da cláusula nem ao jogador agrada a possibilidade de continuar mais um ano depois de ter ganho o campeonato e de se sentir preparado para dar o salto".A 'Marca' acrescenta ainda outro factor para a desistência do Real Madrid: "Não apostou mais forte porque joga na mesma posição que Hazard".