Plantel do Benfica de folga um dia após hecatombe com Santa Clara

Bruno Lage concedeu um dia de folga ao plantel do Benfica, um dia após a derrota histórica (3-4) das águias com o Santa Clara, em pleno Estádio da Luz. Depois da partida de ontem, os jogadores voltaram à noite no autocarro do clube ao Seixal e daí partiram nas suas próprias viaturas para casa.





Desta forma, os encarnados voltam ao trabalho na quinta-feira, tendo em vista o próximo encontro, diante do Marítimo, na próxima segunda-feira.Recorde-se que o desaire deixou o Benfica a três pontos do FC Porto - venceu o Boavista por 4-0.