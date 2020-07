Plantel do Benfica expectante com chegada de Jorge Jesus

O atual plantel benfiquista está expectante com a mudança de equipa técnica, pois percebem que muita coisa pode mudar. ‘Record’ sabe que há alguns jogadores curiosos para perceber quais as decisões que Jorge Jesus tomará, relativamente ao futuro do plantel, pois aquilo que lhes parecia certo com Bruno Lage, passou agora a incerteza.





E, apesar dos vínculos longos que o presidente benfiquista decidiu contratualizar com grande parte dos jogadores benfiquistas, estes percebem que poderão não entrar nos planos e terão de deixar o clube da Luz na próxima época.