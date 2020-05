Plantel do Benfica já está em estágio no Seixal

O plantel do Benfica está desde hoje à noite concentrado no Seixal, onde vai afinar a estratégia com vista ao encontro com o Tondela, na próxima quinta-feira. Este estágio já estava programada, como Record adiantou na terça-feira, e Bruno Lage iniciou-o.





Os jogadores tiveram o dia livre e, ainda antes das 21h00, comeraçam a chegar ao Benfica Campus para uma semana de concentração, nesta espécie de segunda pré-época de 2019/20. Samaris foi o primeiro e seguiram-se outros, alguns dos quais à boleia, como foi o caso de Zlobin, que chegou transportado por Ferro. Pizzi apareceu acompanhado de Rafa. As 21h30, todo o grupo estava reunido naquelas instalações.O regresso aos treinos está marcado para esta sexta-feira, mas antes do encontro com o Tondela é possível que o plantel volte a treinar no Estádio da Luz. Bruno Lage já orientou duas sessões no palco do jogo, a última das quais quarta-feira.