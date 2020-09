O plantel do Benfica regressa hoje ao trabalho para continuar a preparação da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, 3.ª feira, frente ao PAOK, na Grécia. Depois de uma folga concedida por Jorge Jesus, o grupo volta a concentrar-se no Benfica Futebol Campus para ultimar a preparação do encontro com a formação de Abel Ferreira. Expectativa para perceber se Taarabt já treina com o plantel. O marroquino tem uma entorse no tornozelo direito, mas é recuperável. Já Helton Leite e Jardel não devem mesmo recuperar e desfalcam as opções de JJ.