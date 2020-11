Plantel do Benfica soube da saída de Tiago Pinto antes do treino

Embora a decisão já estivesse tomada, o plantel soube ontem da saída de Tiago Pinto. Os jogadores foram informados antes do treino e houve manifestações de surpresa e tristeza, dada a forte ligação ao diretor-geral.





Tiago Pinto transitou das modalidades para o futebol profissional no início da temporada 2017/18 e era um dos mentores das mensagens de motivação colocadas nos balneários, nos jogos fora. Como exemplos, no Dragão, foram colocados os nomes das companheiras e dos filhos; em Alvalade, foi criado um rosto com partes das faces de todos os jogadores e a frase ‘Somos um, o Benfica’.