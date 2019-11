Plantel do Benfica terá novo treino já amanhã

O plantel encarnado regressa ao trabalho amanhã de manhã no Benfica Futebol Campus depois de lhe terem sido concedidos dois dias de folga no rescaldo da vitória com o Santa Clara, no domingo, a contar para o campeonato.

Lage não poderá contar com os vários jogadores chamados pelas respetivas seleções para jogar durante esta paragem das competições nacionais.