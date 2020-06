Plantel faz testes à Covid-19 antes do jogo com o Rio Ave

O plantel do Benfica vai ser submetido a novos testes à Covid-19 a pensar no jogo com o Rio Ave, durante o dia de hoje e amanhã. Estes até estavam previstos que se realizassem ontem, mas mudanças no protocolo fizeram com que os testes se passassem a realizar mais perto do dia do jogo.

Relativamente a estes novos testes, uma das curiosidades passa por saber se David Tavares poderá vir a ter alta ou não. Recorde-se que o Benfica anunciou que o jogador tinha testado positivo a 10 de maio e, desde então, todos os testes que repetiu continuaram a detetar o vírus. Assim sendo, o médio está há mais de um mês fechado num quarto no Benfica Futebol Campus, à espera do teste negativo. Resta saber se será o que vai realizar nesta nova ronda.