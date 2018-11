Plantel foi 'apertado' à saída do estádio

Rui Vitória e a restante equipa técnica estiveram no centro da contestação, mas a verdade é que os jogadores também sentiram o desagrado dos benfiquistas. Alguns adeptos esperaram mesmo pela saída dos atletas junto à entrada da garagem do Estádio da Luz para mostrarem o descontentamento com a terceira derrota consecutiva da equipa. Durante o jogo, refira-se, os assobios foram uma situação constante. E, tal como aconteceu após o apito final do árbitro Nuno Almeida, os jogadores do Moreirense foram brindados com aplausos no momento em que deixaram o Estádio da Luz, no autocarro da equipa, rumo a Moreira de Cónegos.