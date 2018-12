Plantel sem tempo para celebrações

Os festejos de Ano Novo da equipa do Benfica vão ser bastante comedidos, pois quarta-feira há encontro com o Portimonense e não há espaço para facilidades. Por causa desse desafio, a contar para a 15ª jornada da Liga, a equipa treina-se hoje e amanhã, viajando logo de seguida para o Algarve.

A preparação do encontro com o conjunto de António Folha começou ontem, depois de um dia de folga concedido por Rui Vitória, e agora já não há espaço para pausas, numa altura em que arranca um ciclo infernal de oito ou nove jogos – depende se as águias chegam à final da Allianz Cup – no período de um mês.

Ao contrário do que aconteceu no Natal, em que o plantel teve direito a dois dias de folga, o calendário não permite que tal se repita no Ano Novo. Além disso, o técnico pretende que a equipa deixe outra imagem daquela que passou no terreno do Aves. Uma exibição pobre que Vitória justificou por ter havido "alguma descompressão".