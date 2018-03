O plantel às ordens de Rui Vitória deu ontem continuidade à preparação ao jogo com o Aves, no sábado, e apesar de ninguém pretender ocultar o que se está passar, todos estão alertados que o foco tem de estar apenas na competição desportiva e em vencer as jornadas que faltam até final da Liga. É com este pensamento que o grupo vai estar até ao próximo encontro, no qual pretende mostrar com um triunfo que todos estão unidos e determinados na luta pelo pentacampeonato.

Recorde-se que não é a primeira vez que o clube está envolvido em situações relacionadas com a Justiça, pelo que, tal como quando o presidente Luís Filipe Vieira foi constituído arguido, no final de janeiro, há uma total solidariedade para com os responsáveis da SAD. No entanto, como equipa técnica e plantel estão totalmente alheados de todas estas questões, Record sabe que há uma especial preocupação com a possibilidade de se desvalorizar o trabalho de todos aqueles que ajudaram a garantir os títulos nas últimas temporadas, nomeadamente nas mais recentes. Por isso, o grupo espera que os adeptos correspondam em massa no Estádio da Luz, numa demonstração de total apoio ao clube.