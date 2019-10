Plenário dos orgãos sociais agendado para 21 de outubro

O terceiro e último plenário dos orgãos sociais do Benfica está agendado para 21 de outubro e terá como ponto único a discussão de assuntos de interesse para o clube.





A reunião ganhou outra propriedade depois da última assembleia-geral dos encarnados ter acabado de forma quente e com o presidente Luís Filipe Vieira a colocar a mão no pescoço de um sócio que havia subido ao palanque para discursar já no início da madrugada do dia 28 de setembro.Em declarações a Record , o presidente da mesa da assembleia-geral, Luís Nazaré, disse que a possibilidade de haver alterações no funcionamento das AG é "um não-tema".