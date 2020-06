Pochettino responde hoje ao convite do Benfica

Mauricio Pochettino responde hoje ao convite dos encarnados, apurou Record. Depois de Vieira ter tentado, sem sucesso, o regresso de Jorge Jesus, a SAD apontou baterias para o argentino, que está livre desde novembro passado, após ter deixado o Tottenham.





O técnico, que continua a receber o salário dos spurs, testemunhou ontem a renovação de contrato do filho, Maurizio, com o clube londrino, vestindo uma t-shirt do Tottenham