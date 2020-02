Polícia de choque impôs lei

O dispositivo de segurança era bem visível nos acessos ao estádio, com o corpo de intervenção da PSP a fazer-se notar em força na altura em que o autocarro do Benfica chegou a Famalicão, nomeadamente na última rotunda, onde várias dezenas de adeptos esperavam para saudar a equipa, entre eles alguns famalicenses. Por isso, houve atenção redobrada. A claque Fama Boys fez questão de saudar também a sua equipa, mas a ‘mistura’ acabou por ser minimamente bem controlada pela polícia. Recorde-se que a casa cheia foi anunciada ao início da tarde e já se sabia que o acesso ao Estádio Municipal 22 de Junho não seria fácil no final de um dia de trabalho, mas tudo correu bem.