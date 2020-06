Polícia identifica suspeitos do ataque ao autocarro do Benfica

A Polícia já identificou os suspeitos do ataque ao autocarro do Benfica, adiantou esta sexta-feira o Correio da Manhã. São elementos da ala radical dos no Name Boys e que costumam agir por conta própria. De resto, Record já tinha dado conta esta sexta-feira na sua edição de que havia suspeitas de que os prevaricadores fossem membros desta claque benfiquista.





Da Croácia à Venezuela: como o ataque ao autocarro do Benfica foi notícia lá fora



Recorde-se que o autocarro que transportava a equipa do Benfica foi apedrejado no regresso ao Seixal, após o empate com o Tondela. Dois paralelepípedos foram lançados de cima de um viaduto, tendo um entrado no interior do autocarro pelo vidro da frente e outro pelo vidro lateral, aquele cujos estilhaços provocaram ferimentos em Weigl e Zivkovic. O médio e o extremo acabaram mesmo por ter de receber assistência no Hospital da Luz, em Lisboa.Também na passada noite as casas de Bruno Lage, Rafa, Pizzi e Grimaldo foram vandalizadas , o que mereceu uma dura condenação por parte de Luís Filipe Vieira