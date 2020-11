Polícia Judiciária faz buscas ao Benfica e ao Santa Clara

Segundo a revista Sábado, o principal alvo da operação conjunta de buscas do Ministério Público (MP), Polícia Judiciária (PJ) e Autoridade Tributária (AT) são os negócios relacionados com três jogadores líbios: o extremo esquerdo Hamdou Elhouni; o médio defensivo Mohamed Al-Gadi; e o médio ofensivo Muaid Salem Ali, mais conhecido como Muaid Ellafi.





Os três atletas passaram há vários anos pelo clube dos Açores, sendo que o primeiro chegou a ser transferido a 1 de julho de 2016 para o Benfica. O valor da transferência não foi anunciado publicamente e Elhouni acabou logo nesse ano por ser emprestado durante duas épocas ao Chaves. Mais tarde, foi cedido a custo zero pelo Benfica B ao Desportivo das Aves, precisamente um dos clubes alvo do processo Mala Ciao e cujas relações com os encarnados estão sob investigação criminal.