Pontus Jansson apontado para o eixo da defesa

O site Calciomercato noticiou ontem o interesse do Benfica no central Pontus Jansson, do Leeds. A imprensa italiana aponta as águias como um dos clubes que estão interessados na contratação do sueco, de 28 anos, que este ano falhou a subida à Premier League, com 41 jogos e três golos. Contratado ao Torino na temporada 2016/17, por empréstimo, Jansson acabou por assinar a título definitivo pelo Leeds a troco de quatro milhões de euros. Agora, tendo em conta a projeção do central, os ingleses apontam a um encaixe, sabendo que nesta altura o defesa conta com vários clubes interessados. Jansson soma ainda 20 presenças pela seleção nacional sueca.