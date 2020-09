Porta-voz de Vieira sobre a Operação Lex: «A investigação vai parir um rato»

António Cunha Vaz, porta-voz de Luís Filipe Vieira, garantiu esta sexta-feira que o presidente do Benfica "não alinha em teorias da conspiração" e que a investigação da Operação Lex "vai parir um rato". Assegura ainda que Vieira, hoje acusado pelo Ministério Público, "está de consciência tranquila.





"Os portugueses conhecem a velha teoria do bode expiatório, mas Luís Filipe Vieira não alinha nisso nem em teorias de conspiração. Não é acusado de ter pago nada a ninguém. É acusado de ter beneficiado de vantagens.""Esta investigação começou a ser feita em 2017. Dos três jogos internacionais que o Dr. Rui Rangel foi, dois deles foram em 2014, só um foi depois. Um deles foi a viagem ao Mónaco e outro a Turim [final da Liga Europa]. Curiosamente, isto mostra a incompetência de quem investigou, pois no interrogatório insistem que foi a final da Liga dos Campeões. Não devem conhecer o futebol. A acusação é uma série de montagens feitas por quem não sabe o que está a fazer e quem já decidiu o culpado.""O Sr. Vieira disse em primeira mão que no dia em que fosse condenado sairia imediatamente do Benfica. Ele sai pelo próprio pé caso seja condenado.""A justiça vai ser feita. Mais uma vez vai ser mais uma vergonha que vai passar o nosso Ministério Público. A investigação vai parir um rato. Na próxima semana, o nosso advogado vai ler as coisas todas porque são 1000 páginas e na próxima semana vamos emitir um comunicado.""Em Portugal é muito difícil quem vem debaixo chegar cá acima. A água quando bate na rocha, e se o mexilhão se consegue segurar, há quem fique triste com isso. E ele conseguiu segurar-se.""Luís Filipe Vieira está de consciência tranquila e espero que a família benfiquista não queira aproveitar-se de um infortúnio destes para fazer uma campanha mais agressiva."