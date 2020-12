Portal especializado diz que nova camisola do Benfica será inspirada no Estádio da Luz

O portal especializado 'Footy Headlines', que é conhecido por ser dos primeiros a revelar informações sobre os equipamentos dos mais variados clubes a nível mundial, divulgou este domingo os primeiros detalhes sobre a camisola que o Benfica utilizará na nova temporada.





Segundo o site, numa publicação na qual não revela qualquer imagem do 'leak' em causa, o novo equipamento das águias será inspirado nas formas do Estádio da Luz, terá como cores principais o vermelho e símbolos em branco, e será uma vez mais produzido pela Adidas.E se o design do equipamento promete ser novidade - e até algo futurista e diferente do normal -, a verdade é que o facto de se dar por garantido que será produzido pela marca alemã também é notícia, já que o acordo de patrocínio entre as duas partes termina precisamente no final desta temporada e ainda não foi anunciada qualquer renovação.